Компанію Meta Марка Цукерберга оштрафували на €91 млн за зберігання паролів у "відкритому тексті"

Розслідування розпочали ще у квітні 2019 року.

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) зобов’язала компанію Meta, якій належать Facebook, Instagram та інші сервіси, сплатити 91 мільйон євро за неналежний захист паролів користувачів.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Розслідування розпочали ще у квітні 2019 року після того, як META повідомила ірландському регулятору, що випадково зберігала деякі паролі користувачів у "відкритому тексті", тобто без криптографічного захисту чи шифрування.

Паролі розміщувалися у внутрішніх системах компанії та не були доступні стороннім людям, а втім, вважалося, що META порушила європейське законодавство щодо зберігання персональних даних.

Як наголосив заступник комісара DPC Грем Дойл, ці паролі були "особливо чутливими", оскільки дозволяли отримати доступ до облікових записів користувачів у соціальних мережах.

У червні 2024 року DPC передала проєкт свого рішення іншим національним наглядовим органам у ЄС, як того вимагають правила ЄС. Від органів інших країн заперечень не було.

Зрештою, 26 вересня META повідомили про догану та штраф розміром 91 мільйон євро.