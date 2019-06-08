CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпозитор Альф Клаусен, який протягом 27-ми років створював саундтреки до мультсеріалу "Сімпсони", подав до суду на кінокомпанію Fox через своє звільнення у 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Композитор, який 27 років писав музику для "Сімпсонів", судиться з компанією Fox через своє звільнення
Згідно з позовом, продюсери "Сімпсонів" пояснили Клаусену, що планують розвивати музичний супровід мультсеріалу "в іншому напрямку"
Ілюстрація: ex.ua
78-річний композитор звернувся з позовом до суду Лос-Анджелеса. Згідно з позовом, продюсери "Сімпсонів" пояснили Клаусену, що планують розвивати музичний супровід мультсеріалу "в іншому напрямку", повідомляє "Громадське".
"Ця причина була приводом і брехнею. Незаконне звільнення позивача було пов'язано з можливою інвалідністю та віком", - заявили адвокати Клаусена.
Наразі музику для нових епізодів мультсеріалу створює компанія Bleeding Fingers Music, заснована Расселом Емануелем, Гансом Ціммером і Стівом Кофські.
Нагадаємо, що компанія Walt Disney Company завершила операцію з купівлі кінокомпанії 21st Century Fox. За угоду Disney заплатив більш ніж 71 млрд доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 08 2019 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн