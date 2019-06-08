Композитор, який 27 років писав музику для "Сімпсонів", судиться з компанією Fox через своє звільнення Згідно з позовом, продюсери "Сімпсонів" пояснили Клаусену, що планують розвивати музичний супровід мультсеріалу "в іншому напрямку"

Композитор Альф Клаусен, який протягом 27-ми років створював саундтреки до мультсеріалу "Сімпсони", подав до суду на кінокомпанію Fox через своє звільнення у 2017 році.

Ілюстрація: ex.ua

78-річний композитор звернувся з позовом до суду Лос-Анджелеса. Згідно з позовом, продюсери "Сімпсонів" пояснили Клаусену, що планують розвивати музичний супровід мультсеріалу "в іншому напрямку", повідомляє "Громадське". "Ця причина була приводом і брехнею. Незаконне звільнення позивача було пов'язано з можливою інвалідністю та віком", - заявили адвокати Клаусена. Наразі музику для нових епізодів мультсеріалу створює компанія Bleeding Fingers Music, заснована Расселом Емануелем, Гансом Ціммером і Стівом Кофські. Нагадаємо, що компанія Walt Disney Company завершила операцію з купівлі кінокомпанії 21st Century Fox. За угоду Disney заплатив більш ніж 71 млрд доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію