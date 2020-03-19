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Комуналка та іпотека: боржників не чіпатимуть під час карантину та 30 днів після

«На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів»
Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.
Комуналка та іпотека: боржників не чіпатимуть під час карантину та 30 днів після Фото: newsradio.com.ua

Про це Укрінформу повідомив очільник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.

«На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів», - сказав Міненко.

Він пояснив, що відповідні норми передбачені у законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями був ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас Міненко нагадав, що у Законі України «Про виконавче провадження» є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках.

«Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла», - пояснив Міненко.

Він наголосив, що стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.

Нагадаємо, що за добу в Україні поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину.

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19 03 2020 17:20
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