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У "Слузі народу" розповіли, як будуть "знищувати системну корупцію"

Лідер парламентських перегонів, президентська партія "Слуга народу" представила кроки, за допомогою яких планує "знищити системну корупцію"
Також президентська партія запевняє, що розслідування стосовно бізнесу будуть ґрунтуватися на принципі презумпції доброчесності.
У "Слузі народу" розповіли, як будуть "знищувати системну корупцію" Фото: facebook.com / ДЗЕ НПУ

Зокрема "Слуга народу" обіцяє:

Створити національну систему електронного врядування;
Перезавантажити прокуратуру і забезпечити незалежність антикорупційних органів;
Перевести в онлайн максимально можливу кількість державних послуг;
Запровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів;
Винагороджувати громадян за виявлення корупції, а також створити систему захисту свідків;
Ухвалити нові закони про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, йдеться в заяві партії, інформують в "Громадське".

Нагадаємо, в Адміністрації президента готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і АП.

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18 06 2019 18:09
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