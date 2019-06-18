У "Слузі народу" розповіли, як будуть "знищувати системну корупцію"
Зокрема "Слуга народу" обіцяє:
Створити національну систему електронного врядування;
Перезавантажити прокуратуру і забезпечити незалежність антикорупційних органів;
Перевести в онлайн максимально можливу кількість державних послуг;
Запровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів;
Винагороджувати громадян за виявлення корупції, а також створити систему захисту свідків;
Ухвалити нові закони про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, йдеться в заяві партії, інформують в "Громадське".
Нагадаємо, в Адміністрації президента готують законопроект про переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції, законопроектом пропонується оприлюднювати декларації керівників спецорганів і АП.
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