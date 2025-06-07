Конфлікт між Трампом і Маском може коштувати республіканцям контролю в Конгресі – NBC News

Маск став рішучим опонентом законопроєкту Трампа про податки та витрати.

Протистояння між колишнім президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском загострюється та вже викликає серйозне занепокоєння серед республіканців. У партії побоюються, що цей конфлікт може призвести до втрати більшості у Палаті представників Конгресу.

Як повідомляє NBC News із посиланням на джерела, Маск став рішучим опонентом законопроєкту Трампа про податки та витрати. Бізнесмен відкрито назвав документ "мерзотним" і заявив, що більше не має наміру мовчати. У відповідь Трамп висловив глибоке розчарування поведінкою Маска, попри його колишню підтримку.

За словами радника Маска, мільярдер не зацікавлений у збереженні впливу Республіканської партії в Конгресі. "Він готовий знищити їх. Грошей більше не буде. Це закінчено. Якщо потрібно — підтримає демократів", — заявив співрозмовник.

Ця заява викликала паніку серед республіканців, особливо напередодні проміжних виборів у 2026 році. Багато конгресменів уникають прямого втручання в конфлікт. Депутат Дон Бейкон заявив: "Я тримаюсь осторонь. Не втручаюсь у чужі сварки".

Тим часом союзники Трампа вимагають жорсткої відповіді. Колишній радник Білого дому Стів Беннон закликав до скасування всіх державних контрактів із компаніями Маска, а також ініціації розслідувань щодо його міграційного статусу, допусків до секретної інформації, можливих зв’язків із Китаєм та іншого.

У Демократичній партії конфлікт сприйняли з ентузіазмом. Один із політтехнологів порівняв це з "Різдвом", а ветеран партії Саймон Розенберг зазначив: "Маск вбиває цей жахливий законопроєкт. Якщо він це зробить — вітаємо".

У Республіканській партії, натомість, намагаються показати ситуацію як доказ незалежності Трампа. "Це руйнує наратив демократів, що Трамп — маріонетка Маска", — заявив один зі стратегів. Дехто навіть припускає можливе примирення: "Це може бути чергова глава з "мистецтва угоди«».

Однак наразі відносини між двома впливовими фігурами залишаються напруженими. Маск і Трамп продовжують обмінюватися публічними звинуваченнями в соцмережах. Один із дописів Маска навіть натякав на можливу причетність Трампа до справи Джеффрі Епштейна.

Політична криза розгортається, і її наслідки можуть змінити баланс сил у Вашингтоні на роки вперед.