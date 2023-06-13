Конфліктологи очікують тривалої війни між росією та Україною: закликають продовжити поставки зброї в Україну

Заклики до переговорів на цьому етапі можуть мати дуже погані наслідки, і не лише для України.

Війна між Україною та росією триватиме ще доволі довгий час, а укладення тимчасового миру на цьому етапі принесе ще гірші наслідки, тому уряду Німеччини слід продовжити допомагати Україні поставками зброї, вважають німецькі дослідники проблем миру, які підготували 150-сторінковий звіт про ситуацію.

Про це повідомляє ARD.

"Згідно з усім, що ми знаємо в дослідженнях про міждержавні війни та про те, як ця війна прогресує, миру в найближчому майбутньому не видно", - зазначила експертка Ніколь Дейтельхофф, вказуючи на те, що росія як агресор не відступає від своїх цілей.

Аналітики категорично не згодні з тими, хто закликає припинити поставки зброї в Україну, оскільки це може мати негативні наслідки для інших держав.

"Згідно з нашими поточними відомостями, припинення військової підтримки України на користь негайних мирних переговорів, до чого іноді закликають у відкритих листах, маніфестах, а іноді й на демонстраціях, не принесе тривалого миру. Бо тоді Україна програла б війну, росія контролювала б всю Україну із застосуванням тортур, сексуального насильства, викрадення людей і навіть убивств. І більше того: тоді росія, можливо, погрожуватиме іншим європейським країнам", - наголошують вони.

Тому федеральному уряду Німеччини рекомендували продовжити поставки зброї в Україну, але і не зупинятись на цьому. Згідно з їхніми рекомендаціями, навіть якщо мирні переговори зараз не є реалістичним варіантом, їх слід розглянути та спланувати на далеку перспективу, коли вона з’явиться.

Зокрема серед рекомендацій є порада підтримувати певний зв'язок із певними людьми в Кремлі.

Як прокоментувала цю рекомендацію Дейтельхофф, мова не йде про загравання із путіном. До того ж ці контакти і зараз нікуди не зникли, просто вони таємні.

"В основному, мова йде про те, щоб з’ясувати, чи відбувається десь пом’якшення, чи відкриваються десь маленькі дверцята", - пояснила вона необхідність такого зв’язку.

Інша експертка з питань безпеки Урсула Шредер також вважає, що мине багато часу, перш ніж з’явиться реальний шанс для переговорів і політики повинні працювати над тим, щоб донести це до людей в Німеччині.

"Що ми будемо мати справу з довгою війною, що німецький народ повинен пристосуватися до того факту, що тут потрібно витрачати ресурси, які є великими, які можуть бути навіть дуже великими, і що ця ситуація не закінчиться навіть можу і до наступного літа", - зазначила вона.