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Конгрес США хоче з'ясувати, як можлива перемога рф може вплинути на безпеку Штатів – The Hill

12 грудня 2024, 10:05
Конгрес США хоче з'ясувати, як можлива перемога рф може вплинути на безпеку Штатів – The Hill
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Також буде розглянуто сценарій, за якого американці відкличуть дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів углиб території рф.
У Конгресі США закликали ключових керівників розвідки провести оцінку розвідданих про можливе припинення американської підтримки України. Зокрема, законодавці хочуть дізнатися, як це вплине на безпеку Штатів.
 
Про це повідомляє The Hill.
 
Зазначається, що директору Національної розвідки, директору Розвідувального управління оборони та директору Центрального розвідувального управління доручили підготувати доповідь з оцінкою перебігу війни в Україні та того, як США допомагають українським військовим.
 
Законодавці наполягають, щоб у доповіді містилася інформація про те, як Сили оборони України зможуть продовжувати захищатися в разі припинення надання допомоги від США, додали у виданні. Також буде розглянуто сценарій, за якого американці відкличуть дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів углиб території рф.
 
Журналісти підкреслили, що ключовим керівникам розвідки доручили, зокрема, оцінити, наскільки ймовірною є подальша агресія з боку росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї в разі поразки України. Доповідь має бути подана в несекретній формі, але може мати секретний додаток.
 
Цікаво те, що законодавці вимагають, щоб звіт був поданий протягом 90 днів після ухвалення відповідного закону. Уже 20 січня адміністрацію нинішнього президента США Джо Байдена змістить команда Дональда Трампа, що може ускладнити процес підготовки звіту, зазначили журналісти.

 

У виданні нагадали, що кандидатом Трампа на посаду глави офісу директора національної розвідки є ексконгресвумен-демократка Тулсі Габбард, яка має сумнівну репутацію через свої заяви, які були схожі на російську пропаганду. Крім цього, у 2017 році вона зустрічалася з поваленим президентом Сирії Башаром Асадом незабаром після того, як його звинуватили у вбивстві тисяч громадян своєї країни.

Конгрес СШАвійна в Україніросія окупанти

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