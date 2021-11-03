Конгрес США затвердив пакет економічної підтримки, за яким більшість американців отримає по 1400 доларів

Конгрес США затвердив план підтримки американської економіки на 1,9 трильйона доларів, який передбачає зокрема прямі виплати по 1400 доларів більшості американців.

Цей закон 10 березня схвалила Палата представників, повідомляє "Громадське". Вона підтримала поправки, які вніс і затвердив Сенат кілька днів тому. За документ проголосували 235 членів Палати представників, зокрема 40 республіканців. Проти виступили 149 членів.

Президент США Джо Байден обіцяє підписати закон 12 березня.

На прямі виплати більшості американців загалом спрямують 400 мільйонів доларів. Крім того, в межах плану до початку вересня продовжать виплати допомоги з безробіття, які становлять 300 доларів на тиждень.

Пакет передбачає також 350 мільярдів доларів допомоги урядам штатів і місцевій владі, розширення податкових пільг на дітей і збільшення фінансування на поширення вакцин. Експерти прогнозують, що це прискорить відновлення економіки США.

Раніше у США вже затверджували подібні пакети допомоги під час пандемії. Зокрема, наприкінці грудня 2020 року в країні виділили 2,3 трильйона доларів. Саме тоді встановили страхування з безробіття у 300 доларів. Крім того, та допомога передбачала одноразову виплату американцям розміром у 600 доларів.

Того ж місяця Палата представників проголосувала за збільшення прямих виплат до 2000 доларів, але Сенат, який тоді контролювали республіканці, відхилив ініціативу. Хоч її підтримував тодішній президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, що економіка США впала найбільше з часів Другої світової