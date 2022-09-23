Конгрес звернувся до Пентагону з закликом прискорити розгляд передачі великих безпілотників Україні

Сімнадцять членів Конгресу США попросили міністра оборони країни Ллойда Остіна прискоритися з розглядом Пентагоном запиту України на великі бойові безпілотники

Сімнадцять членів Конгресу США попросили міністра оборони країни Ллойда Остіна прискоритися з розглядом Пентагоном запиту України на великі бойові безпілотники.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Як повідомляється, план адміністрації президента США Джо Байдена продати Україні чотири великі безпілотники натрапив на перешкоду в червні через побоювання, що складне обладнання може потрапити до рук ворога. Джерела видання повідомили, що технічне заперечення проти продажу було висунуто під час глибшої перевірки Адміністрацією безпеки оборонних технологій Пентагону, групою, яка відповідає за захист дорогих технологій від рук ворога.

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, який циркулює з березня, схвалили офіційні особи США, повідомили троє людей.

"Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися за рахунок життів українців", — йдеться у листі, підписаному двопартійною групою Конгресу США, у якому міститься заклик до того, щоб перевірка Пентагоном того, чи він може передати зброю, завершилася "своєчасно".

У листі, підписаному республіканцями та демократами, йдеться про нещодавні територіальні завоювання України, і додається, що "використання потужніших безпілотних авіаційних комплексів на полі бою дозволить ЗСУ краще утримувати територію, за яку вони так важко боролися, щоб повернути".