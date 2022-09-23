RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Конгрес звернувся до Пентагону з закликом прискорити розгляд передачі великих безпілотників Україні

Сімнадцять членів Конгресу США попросили міністра оборони країни Ллойда Остіна прискоритися з розглядом Пентагоном запиту України на великі бойові безпілотники
Конгрес звернувся до Пентагону з закликом прискорити розгляд передачі великих безпілотників Україні Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Сімнадцять членів Конгресу США попросили міністра оборони країни Ллойда Остіна прискоритися з розглядом Пентагоном запиту України на великі бойові безпілотники.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Як повідомляється, план адміністрації президента США Джо Байдена продати Україні чотири великі безпілотники натрапив на перешкоду в червні через побоювання, що складне обладнання може потрапити до рук ворога. Джерела видання повідомили, що технічне заперечення проти продажу було висунуто під час глибшої перевірки Адміністрацією безпеки оборонних технологій Пентагону, групою, яка відповідає за захист дорогих технологій від рук ворога.

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, який циркулює з березня, схвалили офіційні особи США, повідомили троє людей.

"Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися за рахунок життів українців", — йдеться у листі, підписаному двопартійною групою Конгресу США, у якому міститься заклик до того, щоб перевірка Пентагоном того, чи він може передати зброю, завершилася "своєчасно".

У листі, підписаному республіканцями та демократами, йдеться про нещодавні територіальні завоювання України, і додається, що "використання потужніших безпілотних авіаційних комплексів на полі бою дозволить ЗСУ краще утримувати територію, за яку вони так важко боролися, щоб повернути".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 10:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.