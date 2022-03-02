Конкуренція TikTok: Meta Цукерберга за ніч втратила 200 мільярдів доларів

Материнська компанія Facebook, Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів

Про це повідомляє Financial Times, пише Економічна правда.

Причиною такої реакції інвесторів стала публікація компанією своїх результатів за четвертий квартал минулого фінансового року. Хоча продажі компанії виконали ринкові очікування та сягнули 33,7 млрд доларів, Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.

Так, техгігант заробив 10,3 млрд доларів проти очікуваних 11 млрд доларів. При цьому компанія вперше в своїй історії прозвітувала про скорочення кількості денних активних користувачів з 1,93 млрд осіб до 1,929 млрд осіб.

За місяць цей показник зупиниився на рівні 2,95 млрд осіб, що ставить під питання, яким буде майбутнє Meta.

Як наслідок, на пізніх торгах акції компанії впали на понад 20%, що скоротило ринкову вартість Meta на 200 млрд доларів.

Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.

Meta заявила, що очікує дохід у першому кварталі 2022 року в діапазоні від 27 до 29 мільярдів доларів, що еквівалентно зростанню від 3% до 11% р/р.

Передусім йдеться про конкуренцію з TikTok - соцмережею з короткими відео, яка за кількість відвідувань торік обігнала пошуковик Google. У Meta раніше зазначали, що працюють над своїми соцмережами, аби могли конкурувати з TikTok за молодшу авдиторію.

Якщо акції не відновляться на основній сесії, Meta може зазнати найбільшого падіння відколи вона стала публічною у 2012 році.

Нагадаємо, що команда американської компанії Microsoft, яка займається розробкою гарнітури HoloLens з доповненою реальністю, минулого року втратила близько 100 своїх працівників.