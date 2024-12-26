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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Конструктор сайтів Weblium підводить підсумки 2024 року та ставить плани на 2025-й

26 грудня 2024, 12:38
Конструктор сайтів Weblium підводить підсумки 2024 року та ставить плани на 2025-й

Глобальний конструктор сайтів з українським корінням, Weblium, підбив підсумки насиченого 2024 року, в якому компанія досягла значних результатів у розвитку продукту, підтримці клієнтів та донатів на нашу спільну перемогу.

Головні оновлення продукту

2024 рік став проривним для Weblium у розробці нових функцій, що роблять конструктор сайтів ще зручнішим та більш функціональним для користувачів. Ключові оновлення включають:

 

"Ці оновлення були розроблені з урахуванням реальних потреб наших користувачів, і ми вже бачимо позитивний відгук від клієнтів", — зазначає Даніелла Шихабутдінова, COO Weblium.

Нові шаблони: від спорту до технологій

У 2024 році Weblium презентував 24 шаблони — по два на місяць. Найпопулярнішими стали Sport Clothes, Cosmetic Box, Videographer / Video Production, CV / Worker Portfolio та Homeware. Особливий акцент було зроблено на функціональних шаблонах, таких як Electronics Store та E-Book Store — саме на них можна протестувати роботу свіжих оновлень, присвячених фільтрам та цифровим товарам.

Благодійність: допомога тим, хто цього потребує

Weblium продовжує активно підтримувати суспільні ініціативи. За рік було видано 155 безкоштовних підписок для неурядових організацій і волонтерів.

Освітні проєкти та визнання

Цього року Weblium зробив значний крок у сфері освіти, запустивши курс "Основи вебдизайну" спільно з DAN.IT. Курс пройшли понад 600 осіб, з яких 82 учасники успішно захистили дипломні проєкти. Це перший масштабний освітній проєкт компанії в напрямку, який в 2025-ому буде тільки масштабуватись і зростати.

Серед інших досягнень — отримання престижної нагороди від фонду KOLO, що підтверджує значущість Weblium у світовій технологічній екосистемі.

Плани на 2025 рік

У Weblium готові йти далі, будуючи плани на наступний рік. "Ми зосередимося на автоматизації, інтеграціях і нових інструментах, які допоможуть нашим клієнтам легко та швидко створювати якісні сайти. Наше завдання — стати помічником, який надихає та допомагає розвиватися бізнесу у будь-якій точці світу", — додає Даніелла Шихабутдінова.

Weblium впевнено дивиться у 2025 рік, готуючи ще більше інновацій та можливостей для своїх користувачів.

 

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