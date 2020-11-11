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Конституційний суд відкрив провадження у справі про покарання Зеленського за похід у кав’ярню на карантин

Конституційний суд відкрив конституційне провадження за зверненням Верховного суду щодо покарання президента Володимира Зеленського за похід у кав’ярню всупереч карантину.
Конституційний суд відкрив провадження у справі про покарання Зеленського за похід у кав’ярню на карантин Фото: Економічна правда

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на відповідь Конституційного суду на запит «Радіо Свободи».

У суді зазначили, що конституційне провадження відкрили 22 жовтня. Про дату розгляду поки не повідомляють.

Верховний суд вирішив, що КС має розтлумачити першу частину статті 105 Конституції, де вказано, що "президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень".

Конституційний суд має вирішити, чи розповсюджується цей імунітет на адміністративні правопорушення. ВС зазначає, що в Основному законі не конкретизовано, про яку недоторканність ідеться.

 

Що зробив Зеленський?

На початку червня президент опублікував фото з кав’ярні Хмельницького, на якому разом із ним можна побачити главу Офісу президента Андрія Єрмака, мера Хмельницького Олександра Симчишина, тоді як головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко дивиться на цю компанію здалеку.

Сходили у кафе вони всупереч тодішнім карантинним заходам, за що всі чиновники заплатили штраф. Однак Зеленського суд відмовився карати, бо той має імунітет.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував повністю звільнити склад Конституційного суду та скасувати рішення КС

 
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11 11 2020 10:18
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