Констиутційний суд з подачі заводу Коломойського може забрати в держави 7 млрд, – ЦПК

Конституційний суд вирішить, чи має право Національне антикорупційне бюро через суди визнавати недійсними угоди, порушення який були виявлені під час розслідування.

Провадження суд відкрив у жовтні 2018 року за скаргою "Запорізького заводу феросплавів" – підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомляє "Українська правда".

Антикорупційне бюро має повноваження просити суд визнати недійсними угоди фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Завод Коломойського вважає це повноваження неконституційним.

За даними "Центру протидії корупції", держава втратить близько 7 млрд грн, якщо КС вирішить, що НАБУ діяло незаконно.

Активісти зазначають, що скасування угод через суд – це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.

За 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди.

"Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємств повернуться 7 млрд грн. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші", – пояснює юристка "ЦПК" Олена Щербан.

У 2017-2018 роках саме за цією процедурою, яку хоче скасувати Запорізький завод феросплавів, НАБУ скасувало кілька його договорів. Через це завод Коломойського має повернути державному Запоріжжяобленергу борг у 164,9 млн грн.

У 2017 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".

Нагадаємо, що 7 вересня 2017 року суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.