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Констиутційний суд з подачі заводу Коломойського може забрати в держави 7 млрд, – ЦПК

Закрите засідання призначене на 27 березня
Конституційний суд вирішить, чи має право Національне антикорупційне бюро через суди визнавати недійсними угоди, порушення який були виявлені під час розслідування.
Констиутційний суд з подачі заводу Коломойського може забрати в держави 7 млрд, – ЦПК Фото: rbc.ua

Провадження суд відкрив у жовтні 2018 року за скаргою "Запорізького заводу феросплавів" – підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомляє "Українська правда".

Антикорупційне бюро має повноваження просити суд визнати недійсними угоди фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Завод Коломойського вважає це повноваження неконституційним.

За даними "Центру протидії корупції", держава втратить близько 7 млрд грн, якщо КС вирішить, що НАБУ діяло незаконно.

Активісти зазначають, що скасування угод через суд – це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.

За 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди.

"Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємств повернуться 7 млрд грн. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші", – пояснює юристка "ЦПК" Олена Щербан.

У 2017-2018 роках саме за цією процедурою, яку хоче скасувати Запорізький завод феросплавів, НАБУ скасувало кілька його договорів. Через це завод Коломойського має повернути державному Запоріжжяобленергу борг у 164,9 млн грн.

У 2017 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".

Нагадаємо, що 7 вересня 2017 року суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "ПриватБанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

 

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26 03 2019 13:39
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