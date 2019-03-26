Констиутційний суд з подачі заводу Коломойського може забрати в держави 7 млрд, – ЦПК
Провадження суд відкрив у жовтні 2018 року за скаргою "Запорізького заводу феросплавів" – підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомляє "Українська правда".
Антикорупційне бюро має повноваження просити суд визнати недійсними угоди фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.
Завод Коломойського вважає це повноваження неконституційним.
За даними "Центру протидії корупції", держава втратить близько 7 млрд грн, якщо КС вирішить, що НАБУ діяло незаконно.
Активісти зазначають, що скасування угод через суд – це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще йде розслідування у справі та ще не винесені вироки.
За 4 роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди.
"Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємств повернуться 7 млрд грн. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші", – пояснює юристка "ЦПК" Олена Щербан.
У 2017-2018 роках саме за цією процедурою, яку хоче скасувати Запорізький завод феросплавів, НАБУ скасувало кілька його договорів. Через це завод Коломойського має повернути державному Запоріжжяобленергу борг у 164,9 млн грн.
У 2017 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".
Нагадаємо, що 7 вересня 2017 року суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".
Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "ПриватБанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "ПриватБанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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