Контрнаступ ЗСУ є обдуманим, але головний удар може бути й восени – генерал Карлтон-Сміт

Він припускає, що головнокомандувач Залужний ще не визначився коли та де Україна використає свої стратегічні резерви.

Український контрнаступ є дуже обдуманим та точним.

Про це у інтерв'ю Liga.net заявив колишній голова Генштабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт.

Він зауважив, що як професійний військовий очікував побачити саме таку операцію.

"Він дуже обдуманий, дуже точний, обережний щодо життів ваших солдатів і військових можливостей. Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати. І це не може відбуватися швидко", - переконаний генерал.

На думку військового, прогрес буде поступовим, він наставатиме частинами.

"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для битви восени. Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів",- заявив генерал, пояснивши, що важливо сформувати передумови для моменту, коли Україна буде готова використати свої стратегічні резерви.