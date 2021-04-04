Копію найпершої версії гри Super Mario Bros. пустили з молотка за рекордні $660 тисяч

На аукціоні Heritage Auctions в п’ятницю, 2 квітня, було продано копію найпершої версії гри Super Mario Bros. для приставки Nintendo.

Кінцева вартість лота становить 660 тисяч доларів — це рекордна ціна для відеогри за історію аукціонів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу аукціонного дому.

Гру Super Mario Bros. продавець, який побажав залишитися невідомим, придбав у грудні 1986 року як подарунок на Різдво, але після цього сховав її в шухляду (в буквальному сенсі цього слова) і забув про неї. А на початку 2021-го гра випадково знайшлася.

«Гра лежала в ящику мого офісного столу з дня, коли я її придбав», — наводить слова продавця Heritage Auctions. Особливість копії гри — у пакованні (Nintendo змінила його вже на початку 1987 року), а також максимально можливому ступені збереженості.

За словами представників аукціонного дому, у 1986 році було видано настільки мало копій Super Mario Bros., як і проданої на аукціоні що їх пошук зараз був би «схожий на пошук краплі вони в океані». Іншими словами, їх уже просто може й не бути.

Попередній рекорд встановила — за збігом обставин — теж копія Super Mario Bros., яку продали в липні 2020 року за 114 тисяч доларів. Що цікаво, продану за 660 тисяч доларів копію знову виставили на аукціон — і стартова ціна тепер становить 990 тисяч доларів.

Нагадаємо: Super Mario Bros. — двовимірний платформер. Під час ігрового процесу гравці повинні долати ворогів (для цього потрібно стрибати на них), збирати монети та бонуси до сили.

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