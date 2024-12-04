Корабель рф почав стріляти при зустрічі з гелікоптером Бундесверу на Балтиці – Welt

росіяни стріляли сигнальними ракетами, побачивши німецький вертоліт

У Балтійському морі стався інцидент між німецьким військовим гелікоптером, який виконував розвідувальний політ, та російським кораблем. Екіпаж російського корабля "вів вогонь сигнальними боєприпасами".

Зазначається, що про інцидент стало відомо від міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, яка коротко згадала про нього на полях засідання НАТО в Брюсселі. Подробиць вона не повідомила, зокрема не відомо, коли саме стався цей інцидент.

"Використання сигнальних боєприпасів поширене лише в екстрених ситуаціях. Бербок зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які беруть участь в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну росії проти України", – пише Welt.

Бербок також заявила, що НАТО має посилити моніторинг акваторії біля підводних трубопроводів і кабелів зв’язку у Балтійському морі. Причиною вона назвала збільшення гібридних атак з боку росії та її прихильників.