Кордон між Польщею та рф захищений дротяною огорожею та прогнилими стовпами – Sky News
10 квітня 2025, 11:31
Фото: з вільного доступу
За словами місцевих жителів, потрібно укріплювати такий кордон, адже його захист є поганим
Віслинська коса, яка позначає демаркацію між Польщею та російським Калінінградом, взагалі не нагадує кордон між країнами.
Про це пише Sky News.
За словами журналістів, у цій місцевості можна побачити лише обірвану дротяну огорожу та кілька прогнилих стовпів, що не схоже на край території НАТО.
"Я не бачу особливого захисту. Це погано. Ми повинні мати якусь тактику залякування, щось, щоб показати, що ми намагаємося зміцнити нашу армію. Водночас, я не думаю, що я б покладав захист нашої країни виключно на нашу армію. Я переконаний, що Європа чи Америка, якщо щось станеться, допоможуть нам на 100%", - зазначив Кшиштоф з Катовіце, який сам приїхав оглянути кордон.
У Sky News нагадали, що Польща інвестує значні кошти у свою оборону, лише у 2025 році військові витрати сягнуть 4,7% ВВП, це більше, ніж у будь-якій країні НАТО.
Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що запровадить добровільну військову підготовку для чоловіків будь-якого віку, а також для жінок за їхнім бажанням, аби армія мала резерв у разі війни.
Також уряд Туска вирішив виділити 2,5 млрд доларів на посилення укріплень кордону між рф та білоруссю. Проєкт має назву "Східний щит" та включатиме в себе протитанкові перешкоди, бункери, і, можливо, мінні поля.
Крім того, журналісти Sky News відвідали польську базу "Іджіс Ешор", яка разом зі спорідненим об'єктом в Румунії є наземними елементами щита протиракетної оборони НАТО над Європою, що знаходиться під керівництвом ВМС США. Ці об'єкти, як кажуть кореспонденти, є символами відданості США НАТО та захисту Європи.
Водночас капітан Майкл Дван, який відповідає за протиповітряну та протиракетну оборону в Шостому флоті США, каже, що попри зміни у керівництві Пентагону, це "бізнес як завжди".
Своєю чергою у МЗС росії кажуть, що дві бази протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі є загрозами для країни і тому є "пріоритетною ціллю для потенційної нейтралізації".
Водночас у НАТО запевняють, що ці об'єкти мають лише оборонний характер, а їхні ракети-перехоплювачі SM-3 не є озброєними і не призначені для несення боєголовок.
У Sky News зауважили, що дивним є те, що журналістам надали доступ до цього об'єкту в Польщі, проте для НАТО прозорість є частиною стримування.