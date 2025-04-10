Кордон між Польщею та рф захищений дротяною огорожею та прогнилими стовпами – Sky News

За словами місцевих жителів, потрібно укріплювати такий кордон, адже його захист є поганим

Віслинська коса, яка позначає демаркацію між Польщею та російським Калінінградом, взагалі не нагадує кордон між країнами.

Про це пише Sky News.

За словами журналістів, у цій місцевості можна побачити лише обірвану дротяну огорожу та кілька прогнилих стовпів, що не схоже на край території НАТО.

"Я не бачу особливого захисту. Це погано. Ми повинні мати якусь тактику залякування, щось, щоб показати, що ми намагаємося зміцнити нашу армію. Водночас, я не думаю, що я б покладав захист нашої країни виключно на нашу армію. Я переконаний, що Європа чи Америка, якщо щось станеться, допоможуть нам на 100%", - зазначив Кшиштоф з Катовіце, який сам приїхав оглянути кордон.