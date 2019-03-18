CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в понеділок вранці, 18 березня, утворилися корки на дорогах переважно на правому березі. За даними сервісу Google Maps, корок на проспекті Перемоги утворився від метро "Житомирська" до Шулявського шляхопроводу, закритого на ремонт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Корок" на проспекті Перемоги в Києві сягнув 5 кілометрів через ремонт на Шулявці
Міст будуть ремонтувати щонайменше 17 місяців
Фото:Facebook
Через ремонт на Шулявці утворилися затори на просп. Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі, вул. Миколи Василенка, просп. Леся Курбаса, Соборній, Повітрофлотському проспекті, просп. Валерія Лобановського, вул. В'ячеслава Чорновола.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Напередодні, Київська влада оголосила, що з 16 березня аварійний Шулявський шляхопровід буде закритий у зв'язку з реконструкцією.
Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 03 2019 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"