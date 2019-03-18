Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Корок" на проспекті Перемоги в Києві сягнув 5 кілометрів через ремонт на Шулявці

Міст будуть ремонтувати щонайменше 17 місяців
У Києві в понеділок вранці, 18 березня, утворилися корки на дорогах переважно на правому березі. За даними сервісу Google Maps, корок на проспекті Перемоги утворився від метро "Житомирська" до Шулявського шляхопроводу, закритого на ремонт.
"Корок" на проспекті Перемоги в Києві сягнув 5 кілометрів через ремонт на Шулявці Фото:Facebook

Через ремонт на Шулявці утворилися затори на просп. Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі, вул. Миколи Василенка, просп. Леся Курбаса, Соборній, Повітрофлотському проспекті, просп. Валерія Лобановського, вул. В'ячеслава Чорновола.


Фото: Facebook


Фото: Facebook

Напередодні, Київська влада оголосила, що з 16 березня аварійний Шулявський шляхопровід буде закритий у зв'язку з реконструкцією.

Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2019 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.