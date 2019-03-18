"Корок" на проспекті Перемоги в Києві сягнув 5 кілометрів через ремонт на Шулявці Міст будуть ремонтувати щонайменше 17 місяців

У Києві в понеділок вранці, 18 березня, утворилися корки на дорогах переважно на правому березі. За даними сервісу Google Maps, корок на проспекті Перемоги утворився від метро "Житомирська" до Шулявського шляхопроводу, закритого на ремонт.

Фото:Facebook

Через ремонт на Шулявці утворилися затори на просп. Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі, вул. Миколи Василенка, просп. Леся Курбаса, Соборній, Повітрофлотському проспекті, просп. Валерія Лобановського, вул. В'ячеслава Чорновола.

Фото: Facebook

Фото: Facebook Напередодні, Київська влада оголосила, що з 16 березня аварійний Шулявський шляхопровід буде закритий у зв'язку з реконструкцією. Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

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