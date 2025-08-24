Король Чарльз ІІІ привітав Україну з Днем Незалежності та закликав до справедливого миру

Президент України заявив, що слова британського монарха стали "справжнім натхненням для нашого народу", і подякував Великій Британії за підтримку.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надіслав Україні послання підтримки з нагоди Дня незалежності, в якому закликав до "справедливого і міцного миру" для припинення війни.

Послання британського монарха опублікував президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

"Я продовжую відчувати найбільше і найглибше захоплення незламною мужністю і духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати задля досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - ідеться в посланні.

При цьому президент України заявив, що слова британського монарха стали "справжнім натхненням для нашого народу", і подякував Великій Британії за підтримку.

"Добрі слова Його Величності - справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. "Ми цінуємо лідерство Сполученого Королівства в підтримці України та нашої правої справи: захисту свободи від тиранії та забезпечення міцного миру в Україні та в усій Європі",- зазначив Зеленський.

Україну в День Незалежності привітали безліч західних лідерів. Зокрема, президент США Дональд Трамп у зверненні наголосив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Також нагадаємо, сьогодні в Києві з візитом перебуває Спеціальний представник президента США Кіт Келлог, а також прем'єр Канади Марк Карні, який уже пообіцяв Україні 1 мільярд доларів на озброєння.