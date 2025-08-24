Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Король Чарльз ІІІ привітав Україну з Днем Незалежності та закликав до справедливого миру

24 серпня 2025, 17:58
Король Чарльз ІІІ привітав Україну з Днем Незалежності та закликав до справедливого миру
Instagram/ The royal family
Президент України заявив, що слова британського монарха стали "справжнім натхненням для нашого народу", і подякував Великій Британії за підтримку.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надіслав Україні послання підтримки з нагоди Дня незалежності, в якому закликав до "справедливого і міцного миру" для припинення війни.

Послання британського монарха опублікував президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

"Я продовжую відчувати найбільше і найглибше захоплення незламною мужністю і духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати задля досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - ідеться в посланні.

При цьому президент України заявив, що слова британського монарха стали "справжнім натхненням для нашого народу", і подякував Великій Британії за підтримку.

"Добрі слова Його Величності - справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. "Ми цінуємо лідерство Сполученого Королівства в підтримці України та нашої правої справи: захисту свободи від тиранії та забезпечення міцного миру в Україні та в усій Європі",- зазначив Зеленський.

Україну в День Незалежності привітали безліч західних лідерів. Зокрема, президент США Дональд Трамп у зверненні наголосив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Також нагадаємо, сьогодні в Києві з візитом перебуває Спеціальний представник президента США Кіт Келлог, а також прем'єр Канади Марк Карні, який уже пообіцяв Україні 1 мільярд доларів на озброєння.

День НезалежностіЧарльз IIIВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється