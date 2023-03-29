Король Чарльз ІІІ прийняв титул, який раніше носила королева Єлизавета ІІ

Букінгемський палац назвав нову посаду короля Чарльза III "давньою традицією" у королівській родині. Її започаткували за правління короля Едварда VII у 1904 році.

Короля Великої Британії Чарльза III призначили головним полковником Корпусу королівських інженерів. Це титул, який раніше носила його мати, королева Єлизавета II.



Про це інформує видання Independent.

Інженери, які більш відомі як сапери, надають глобальну військову інженерну та технічну підтримку збройним силам. Король Чарльз III зустрінеться з ними під час свого державного візиту до Німеччини. Він також перегляне демонстрацію широкого річкового понтонного мосту 23-ю інженерно-десантною ескадрою.

Призначення на нову посаду відбудеться напередодні коронації Чарльза III та його дружини Камілли 6 травня. Ця церемонія пройде в Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На ній очікують 2 тис. гостей. Видання пише, що це стане різким контрастом до 8 тис. гостей, які були присутні на коронації королеви у 1953 році.