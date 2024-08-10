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ПОЛІТИКА

Король Чарльз III закликав до єдності на тлі тижневих антиіммігрантських протестів у Британії

10 серпня 2024, 13:13
Король Чарльз III закликав до єдності на тлі тижневих антиіммігрантських протестів у Британії
Чарльз ІІІ закликав до взаємної поваги та порозуміння і подякував поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також те, як громади відреагували на "агресію і кримінальні дії небагатьох".

Король Великої Британії Чарльз ІІІ закликав британців до порозуміння на тлі антиіммігрантських протестів із заворушеннями, що тривають вже тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Звернення, озвучене через речника Букінгемського палацу, стало першою публічною реакцією короля на останні події. Перед тим він мав телефонну розмову з прем’єром Кіром Стармером і керівництвом поліції. 

Чарльз ІІІ закликав до взаємної поваги та порозуміння і подякував поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також те, як громади відреагували на "агресію і кримінальні дії небагатьох". 

"Його Величність зберігає сподівання, що спільні цінності взаємної поваги і порозуміння продовжать посилювати і об’єднувати нашу країну", – заявив речник. 

Перед вихідними влада Великої Британії мобілізувала додаткові сили поліції на випадок заворушень і не виключає посилене регулювання соцмереж, аби запобігти поширенню дезінформації.

Станом на вечір п’ятниці затримали вже понад 740 учасників заворушень, 302 з них висунули звинувачення. Десятки уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

протестиБританіяЧарльз III

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