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ПОЛІТИКА

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців у день роковин повномасштабної війни

24 лютого 2023, 17:13
Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців у день роковин повномасштабної війни
Фото: з вільного доступу
Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців у день роковин повномасштабної війни з hосією. В офіційному посланні він згадав про єднання світу та солідарність з народом України.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив заяву з приводу роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці посольства Британії в Україні у соціальній мережі Facebook

"Минув рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на нього", - йдеться в посланні короля.

Він зазначив, що український народ продемонстрував справді дивовижну мужність і стійкість перед цією трагедією. "Світ із жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, завданими українцям, багатьох із яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Сполученому Королівстві, та насправді в усьому світі, від Румунії до Канади", - заявив Чарльз ІІІ.

Король згадав, як раніше цього місяця зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити особисту підтримку народу України.

Також він зазначив, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти Україні в цей важкий час. "Тому я можу лише сподіватися, що потік солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й силу від усвідомлення нашої єдності", - заявив король.

Нагадаємо, сьогодні в річницю повномасштабного російського вторгнення 24 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за стійкість, підтримку і віру.

війнапідтримкаЧарльз III

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