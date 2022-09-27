CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Великій Британії в пам'ять про померлу королеву Єлизавету II Королівська пошта випустить чотири нові марки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королева Єлизавета II: Королівська пошта випустить чотири нові марки в пам'ять про покійного монарха
Фото: з вільного доступу
Їх затвердив король Карл III після того, як вступив на престол, інформує NewsLetter.
Нові марки надійдуть у продаж 10 листопада. На них зображена покійний монарх у різні періоди свого життя.
Зокрема, на марці першого класу зображена фотографія королеви, зроблена фотографом Дороті Уайлдінг у 1952 році на честь вступу на престол і коронації Єлизавети II. Марка другого класу включатиме фото, зроблене Сесіл Бітон у 1968 році, на якому монарх стоїть у своєму адміральському плащі, а її голова нахилена вліво.
Портрет, зроблений Юсуфом Каршем у листопаді 1984 року, з’явиться на марках вартістю 1,85 фунта стерлінгів, а фотографія, зроблена Тімом Гремом у 1996 році під час бенкету королеви в Празькому Граді під час її візиту до Чехії, буде зображенням на марках вартістю 2,55 фунта стерлінгів.
Усі чотири фото були опубліковані у випуску марок до Золотого ювілею у 2002 році та були схвалені покійною королевою до випуску минулого року. Королівська пошта повідомляє, що презентаційний пакет з усіма чотирма марками продаватиметься за 6,95 фунта стерлінгів і доступний для попереднього замовлення на вебсайті установи.
Нагадаємо, що 8 вересня пішла з життя королева і голова держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та ще 14-ти країн Співдружності націй Єлизавета ІІ. Їй було 96 років.
Букінгемський палац назвав 73-річного сина королеви Єлизавети II королем. Принц Чарльз після смерті матері Єлизавети ІІ набув статусу короля та взяв ім'я Чарльз ІІІ (Карл III).
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27 09 2022 18:26 МЕДІА
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