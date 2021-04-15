CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКоролева Великої Британії Єлизавета II зобов’язала членів королівської сім'ї замість традиційної військової форми вдягнути на похорон свого чоловіка герцога Единбурзького Філіпа траурний одяг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королева Єлизавета II заборонила одягати військову форму на похорон чоловіка
Традиційно на таких офіційних подіях члени королівської родини носять військову форму із почесними відзнаками
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що королеві довелося змінити традицію через те, що її син Ендрю та онук принц Гаррі через офіційне складання королівських обов’язків були позбавлені військових звань та не можуть носити військову форму, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на The Daily Mail.
Традиційно на таких офіційних подіях члени королівської родини носять військову форму із почесними відзнаками.
36-річний принц Гаррі, як відомо, склав основні обов’язки, пов’язані з королівською сім'єю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також повернув почесні військові звання і королівські патронати герцога у зв’язку з переїздом із дружиною Меган Маркл до Канади, а потім до США.
61-річний принц Ендрю склав свої королівські обов’язки через зв’язки зі скандально відомим американським фінансистом Джеффрі Епштейном.
Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя. Похорон чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня.
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15 04 2021 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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