Коронавірус матиме серйозніші наслідки для економіки Австралії, ніж лісові пожежі - міністр фінансів

Минулого тижня Резервний банк Австралії (RBA) попередив, що коронавірус є джерелом невизначеності для економіки, проте не надав оцінки його впливу на зростання ВВП країни

Коментуючи можливість досягнення профіциту бюджету, який передбачений бюджетом на поточний фінрік, Фрайденберг заявив, що економіка країни стикається з низкою зовнішніх і внутрішніх шоків. Прем'єр-міністр країни Скотт Морріс, у свою чергу, зазначив, що, коли бюджет ухвалювали у травні минулого року, ніхто не очікував спалаху захворювання.

Вплив спалаху коронавірусу на економіку Австралії буде суттєвішим, ніж наслідки природних пожеж, заявив міністр фінансів Джош Фрайденберг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Є значна невизначеність щодо того, якими будуть наслідки. Абсолютно зрозуміло, що вплив буде більш значним, ніж через лісові пожежі", - сказав він журналістам.

Коментуючи можливість досягнення профіциту бюджету, який передбачений бюджетом на поточний фінрік, Фрайденберг заявив, що економіка країни стикається з низкою зовнішніх і внутрішніх шоків.

Прем'єр-міністр країни Скотт Морріс, у свою чергу, зазначив, що, коли бюджет ухвалювали у травні минулого року, ніхто не очікував спалаху захворювання.

У грудні уряд Австралії знизив прогнози профіциту бюджету на поточний і наступний фінансові роки, відзначивши негативні наслідки торговельного спору США та Китаю для світової економіки. Згідно з піврічним економічним прогнозом, профіцит бюджету Австралії в поточному фінансовому році, який завершиться 30 червня 2020 року, становитиме 5 млрд австралійських доларів ($3,4 млрд), у наступному - 6,1 млрд доларів.

Минулого тижня Резервний банк Австралії (RBA) попередив, що коронавірус є джерелом невизначеності для економіки, проте не надав оцінки його впливу на зростання ВВП країни.

"Поки що ще занадто рано говорити, яким буде загальний ефект, але спалах захворювання представляє короткостроковий ризик для економіки Китаю, міжнародних торговельних потоків і, отже, для економіки Австралії", - заявив регулятор.

Восени 2019 року у всій країні розпочалися масштабні природні пожежі, внаслідок яких загинули понад 30 людей і були знищені тисячі будинків. За оцінкою RBA, пожежі призведуть до скорочення зростання ВВП країни на 0,2 п.п. у другому і третьому кварталах поточного фінансового року.

На Китай припадає понад третина австралійського експорту, зазначає The Wall Street Journal. Тимчасова заборона на в'їзд китайських туристів та обмеження на повернення китайських студентів, що навчаються в австралійських університетах, можуть мати значні наслідки для сфери освіти і туризму Австралії.

Нагадаємо, що Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю