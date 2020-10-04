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Коронавірус призвів до проблем з експортом продуктів у світі - Bloomberg

Значна частина транспортних компаній обмежують робочі години для своїх працівників через коронавірус, уповільнюючи доставку продуктів
Через пандемію коронавірусу у світі спостерігаються проблеми з експортом аграрної продукції та руйнуються ланцюжки виробництва продуктів харчування.
Коронавірус призвів до проблем з експортом продуктів у світі - Bloomberg Фото: pegggarden.org

Про це повідомляє Bloomberg, зазначає "Громадське".

Видання зазначає, що низка великих портів по всьому світу, які раніше відповідали за транспортування великих обсягів зерна, какао бобів, рису тощо, нараз призупиняють свою роботу або ж подовжують час доставки продуктів у різні куточки світу. Через це вже незабаром можуть виникнути проблеми з постачанням рису з країн Південно-Східної Азії, чи какао-бобів з Африки, або ж кави з Центральної Америки.

Значна частина транспортних компаній обмежують робочі години для своїх працівників через коронавірус, уповільнюючи доставку продуктів.

За даними Bloomberg, порт Лос-Анджелесу зафіксував рекордне падіння товарообороту у зв’язку з коронавірусом - на 31%. У портах Нігерії навпаки накопичилося занадто багато контейнерів, які робітники не можуть перевантажувати, адже через карантин просто не можуть дістатися на роботу.

Напередодні повідомлялося, що через коронавірус кількість людей у світі, які голодують, може подвоїтися у найближчі декілька місяців.

Зазначимо, що напередодні у Світовій організації торгівлі передбачили падіння обсягів світової торгівлі на 13-32% залежно від сценарію розвитку пандемії коронавірусу. Також, відповідно до досліджень, через нову економічну кризу кількість людей, що живуть за межею бідності, може зрости на 500 мільйонів осіб.

 Про обмеження експорту харчових продуктів заговорили і в українському уряді. Зокрема, обсяги експорту зернових домовилися обмежити на рівні 20,2 мільйона тонн для того, щоб забезпечити зерновими внутрішній ринок. Антимонопольний комітет також застеріг найбільшого виробника курятини в Україні від надмірного експорту за кордон, адже це може нести загрозу продовольчій безпеці.

Нагадаємо, що торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності

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10 04 2020 13:42
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