Коронавірус: У 2020 році уряд виділив лише 9% коштів від потреби на закупівлю засобів захисту для шкіл

У 2020 році Кабмін виділив 539,5 млн грн на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для створення безпечних умов здобуття загальної освіти - це становить 9% від потрібних 6 млрд грн, по які в 2020 році зверталося Міносвіти до Фонду боротьби з COVID-19, але так і не отримало їх, пише "Економічна правда".

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь Міносвіти з приводу того, чи закуповувались відомством медичні маски, дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, дезінфікуючі засоби для поверхонь та інше у 2020 році.

У листі МОН йдеться, що у жовтні 2020 року згідно з постановою Кабміну №984 "Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти" виділили 539,5 мільйонів гривень на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Кошти були перерозподілені з інших бюджетних програм, зокрема:

зменшили видатки на програму "Загальнодержавні заходи у сфері освіти" (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн грн;

зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн;

зменшили фінансування програми "Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" на 10 млн грн;

зменшили видатки на проведення конкурсу "Учитель року" на 4 млн грн тощо.

"У вересні 2020 року МОН зверталось до КМУ про виділення з Фонду по боротьбі з COVID-19 3 мільярдів гривень, проте уряд не виділив ці кошти

Згідно розрахунків Міносвіти, загальна потреба на закупівлю масок та дезинфікуючих засобів на 4 мільйона учнів та 520 тисяч працівників шкіл складала 6 мільярдів гривень, половина коштів мала бути забезпечена за рахунок співфінансування", - додає StateWatch.

У відповіді StateWatch Міносвіти наголосило на тому, що організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.

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