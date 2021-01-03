Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Коронавірус: У 2020 році уряд виділив лише 9% коштів від потреби на закупівлю засобів захисту для шкіл

Коронавірус: У 2020 році уряд виділив лише 9% коштів від потреби на закупівлю засобів захисту для шкіл
Коронавірус: У 2020 році уряд виділив лише 9% коштів від потреби на закупівлю засобів захисту для шкіл Фото: з вільних джерел

У 2020 році Кабмін виділив 539,5 млн грн на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для створення безпечних умов здобуття загальної освіти - це становить 9% від потрібних 6 млрд грн, по які в 2020 році зверталося Міносвіти до Фонду боротьби з COVID-19, але так і не отримало їх, пише "Економічна правда". 

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь Міносвіти з приводу того, чи закуповувались відомством медичні маски, дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, дезінфікуючі засоби для поверхонь та інше у 2020 році.

У листі МОН йдеться, що у жовтні 2020 року згідно з постановою Кабміну  №984 "Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти" виділили 539,5 мільйонів гривень на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Кошти були перерозподілені з інших бюджетних програм, зокрема:

  • зменшили видатки на програму "Загальнодержавні заходи у сфері освіти" (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту)  на 77 млн грн;
  • зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн; 
  • зменшили фінансування програми "Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" на 10 млн грн;
  • зменшили видатки на проведення конкурсу "Учитель року" на 4 млн грн тощо. 

"У вересні 2020 року МОН зверталось до КМУ про виділення з Фонду по боротьбі з COVID-19 3 мільярдів гривень, проте уряд не виділив ці кошти

Згідно розрахунків Міносвіти, загальна потреба на закупівлю масок та дезинфікуючих засобів на 4 мільйона учнів та 520 тисяч працівників шкіл складала 6 мільярдів гривень, половина коштів мала бути забезпечена за рахунок співфінансування", - додає StateWatch.

У відповіді StateWatch Міносвіти наголосило на тому, що організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.

Читайте також: Навчання після карантину: Шкарлет розповів, як працюють школи

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2021 11:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.