Коронавірус у Кернеса: у міськраді Харкова розповіли деталі і спростували ряд тез
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради, передає РБК - Україна.
"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться в повідомленні.
Також у міськраді спростували інформацію, що Кернеса спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього зараження голова Харківської ОДА Олексій Кучер і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові та регіоні та зіштовхнути лобами місцеву та центральну владу", - йдеться в повідомленні.
Причиною зараження Кернеса називають його роботу, яка передбачає численні зустрічі.
"Не дивно, що при такій колосальній кількості контактів він міг заразитися на коронавірус", - зазначають у міськраді.
Зазначимо, що мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.
Нагадаємо, що 20 вересня в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало.
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