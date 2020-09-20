Коронавірус у Кернеса: у міськраді Харкова розповіли деталі і спростували ряд тез

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності"

У міській раді Харкова розповіли, як переносить коронавірус мер міста Геннадій Кернес. Також в установі спростували ряд тез про обставини та причини хвороби міського голови.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради, передає РБК - Україна.

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді спростували інформацію, що Кернеса спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього зараження голова Харківської ОДА Олексій Кучер і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові та регіоні та зіштовхнути лобами місцеву та центральну владу", - йдеться в повідомленні.

Причиною зараження Кернеса називають його роботу, яка передбачає численні зустрічі.

"Не дивно, що при такій колосальній кількості контактів він міг заразитися на коронавірус", - зазначають у міськраді.

Зазначимо, що мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але діагноз не оголосили.

Нагадаємо, що 20 вересня в Україні 175 678 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 557 летальних, 77 512 пацієнтів одужало.