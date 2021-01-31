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Коронавірус у Португалії: найвищий у світі рівень захворюваності, в реанімаціях залишилось 7 ліжок

Є ще 420 додаткових ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для пацієнтів, неінфікованих коронавірусом
У Португалії, яка в даний час є найнебезпечнішою точкою поширення коронавірусу e світі, на материку залишилося всього сім вільних місць в палатах інтенсивної терапії, які призначені для лікування пацієнтів з COVID-19.
Коронавірус у Португалії: найвищий у світі рівень захворюваності, в реанімаціях залишилось 7 ліжок Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На материковій частині Португалії розміщені 850 ліжок інтенсивної терапії для лікування тих, хто страждає серйозними симптомами коронавірусу. У суботу урядові дані показали, що в реанімаціях перебували 843 людини. Це найбільший показник з початку пандемії.

Є ще 420 додаткових ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для пацієнтів, неінфікованих коронавірусом.

У п'ятницю з Лісабона на португальський острів Мадейра, де є вільні місця в реанімаціях, були доставлені три людини.

За даними сайту Our World in Data, минулого тижня в Португалії був найвищий у світі рівень смертності і нових випадків захворювання на душу населення. У четвер було зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій - 12 890.

Прагнучи стримати поширення вірусу в Португалії і за її межами, уряд в четвер ввів заборону на поїздки для своїх громадян, не дозволяючи їм залишати країну як мінімум на 15 днів.

Уряд країни називає ситуацію вкрай серйозною, оскільки система охорони здоров’я вже практично не справляється з навантаженням.

Серед нових заходів, оголошених урядом, також дозвіл наймати лікарів і медсестер з-за кордону терміном максимум на рік.

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31 01 2021 14:12
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