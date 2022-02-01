Коронавірус у Європі: 1 січня число зареєстрованих випадків перевищило 100 мільйонів

Кількість випадків коронавірусу у Європі з початку пандемії 1 січня перевищила 100 мільйонів - це більше як третина випадків COVID-19 у світі.

Про це свідчать дані підрахунку AFP станом на вечір 1 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

100 074 753 зараження, виявлені в європейському регіоні (52 країни та території від узбережжя Атлантичного океану до Азербайджану та Росії), становлять більше третини з 288 279 803 випадків, виявлених у всьому світі з початку пандемії.

Оскільки за останні сім днів було зафіксовано понад 4,9 мільйона випадків зараження (на 59% більше, ніж за попередній тиждень), регіон зараз стикається з безпрецедентним рівнем інфікування.

Десять країн, за винятком мікродержав, з найвищим рівнем захворюваності (кількість випадків за 7 днів на 100 000 жителів) у світі знаходяться в Європі, зокрема, Данія (захворюваність 2 045), Кіпр (1 969) та Ірландія (1 964).

Серед 52 країн і територій, які входять до європейського регіону, 17 побили в останні дні свій рекорд за кількістю випадків, виявлених за тиждень.

Ці цифри засновані на звітах, які щоденно повідомляються органами охорони здоров’я кожної країни. Значна частина менш важких або безсимптомних випадків залишається невиявленою, незважаючи на посилення скринінгу в багатьох країнах з початку пандемії після виявлення вірусу наприкінці 2019 року. Крім того, політика тестування відрізняється від країни до країни.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 1 863 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили у Києві (277), а також у Житомирській (127), Львівській (115) та Тернопільській (110) областях.