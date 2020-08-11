Коронавірусні обмеження загрожують спалахами поліомієліту й кору серед дітей, кажуть в ООН
Про це йдеться у спільній заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє "Громадське".
За оцінками організацій, на забезпечення програм імунізації найбільш вразливих груп дітей необхідно 655 мільйонів доларів: 400 мільйонів - для щеплень від поліомієліту й 255 - на щеплення проти кору.
"Ми не можемо дозволити боротьбі проти одного смертельного захворювання дозволити підточити наші позиції в боротьбі проти інших захворювань… Тому сьогодні ми невідкладно закликаємо до глобальних дій лідерів країн, донорів і партнерів", - ідеться в заяві.
Як пізніше уточнила керівниця програми ВООЗ із імунізації та вакцин Кетрін О’Браєн, через пандемію коронавірусу довелося призупинити 91 програму планової вакцинації у 53 країнах.
"Якщо не діяти швидко щодо поліомієліту, кору, жовтої гарячки, холери, тифу, то у 2021-2022 роках відбудуться значні спалахи цих хвороб", - стверджує вона.
Яка нині ситуація з кором і поліомієлітом у світі?
Кір, одне з найбільш заразних захворювань у світі, в останні роки стає все більш поширеним, каже ВООЗ. До пандемії коронавірусу 15% новонароджених, або 14 мільйонів, не отримували щеплення від цієї хвороби, і цей показник не змінювався протягом останніх 10 років.
Пандемія коронавірусу лише посилила розрив між щепленими й нещепленими від кору. Крім того, у 2019 році кількість нових випадків зараження кором стала найбільшою за два десятиліття.
Що стосується поліомієліту, то ВООЗ прогнозує зростання кількості хворих у Пакистані, Афганістані й регіонах Африки, де недостатньо вакцинують дітей. У разі припинення програм вакцинації протягом 10 років організація прогнозує новий глобальний спалах поліомієліту, за якого щороку виявлятимуть 200 тисяч хворих.
Нагадаємо, що експериментальна вакцина не допомогла вилікувати ВІЛ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку