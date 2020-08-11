Коронавірусні обмеження загрожують спалахами поліомієліту й кору серед дітей, кажуть в ООН

Керівниця програми ВООЗ із імунізації та вакцин Кетрін О’Браєн уточнила, що через пандемію коронавірусу довелося призупинити 91 програму планової вакцинації у 53 країнах

Обмеження, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу, ускладнили програми імунізації дітей від кору та поліомієліту, через що мільйони дітей по всьому світу можуть стати жертвами цих захворювань.

Про це йдеться у спільній заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє "Громадське".

За оцінками організацій, на забезпечення програм імунізації найбільш вразливих груп дітей необхідно 655 мільйонів доларів: 400 мільйонів - для щеплень від поліомієліту й 255 - на щеплення проти кору.

"Ми не можемо дозволити боротьбі проти одного смертельного захворювання дозволити підточити наші позиції в боротьбі проти інших захворювань… Тому сьогодні ми невідкладно закликаємо до глобальних дій лідерів країн, донорів і партнерів", - ідеться в заяві.

Як пізніше уточнила керівниця програми ВООЗ із імунізації та вакцин Кетрін О’Браєн, через пандемію коронавірусу довелося призупинити 91 програму планової вакцинації у 53 країнах.

"Якщо не діяти швидко щодо поліомієліту, кору, жовтої гарячки, холери, тифу, то у 2021-2022 роках відбудуться значні спалахи цих хвороб", - стверджує вона.

Яка нині ситуація з кором і поліомієлітом у світі?

Кір, одне з найбільш заразних захворювань у світі, в останні роки стає все більш поширеним, каже ВООЗ. До пандемії коронавірусу 15% новонароджених, або 14 мільйонів, не отримували щеплення від цієї хвороби, і цей показник не змінювався протягом останніх 10 років.

Пандемія коронавірусу лише посилила розрив між щепленими й нещепленими від кору. Крім того, у 2019 році кількість нових випадків зараження кором стала найбільшою за два десятиліття.

Що стосується поліомієліту, то ВООЗ прогнозує зростання кількості хворих у Пакистані, Афганістані й регіонах Африки, де недостатньо вакцинують дітей. У разі припинення програм вакцинації протягом 10 років організація прогнозує новий глобальний спалах поліомієліту, за якого щороку виявлятимуть 200 тисяч хворих.

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