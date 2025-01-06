Корупційне агентство Південної Кореї звернулося до поліції для затримання президента Юна

Агентство і поліція підтвердили факт цих обговорень за кілька годин до того, як закінчується термін дії тижневого ордера на затримання Юна.

Агенство по боротьбі з корупцією Південної Кореї звернулося до поліції, щоб та на себе взяла зусилля по затриманню президента Юн Сок Йоля. Це сталося після невдалої спроби слідчих заарештувати главу держави в п'ятницю.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство і поліція підтвердили факт цих обговорень за кілька годин до того, як закінчується термін дії тижневого ордера на затримання Юна.

Також у поліції повідомили, що Управління з розслідування корупції, найімовірніше, попросить новий судовий ордер на продовження терміну затримання відстороненого від обов'язків президента Південної Кореї. Однак поки незрозуміло, чи зробить антикорупційне агентство ще одну спробу затримати Южна в понеділок, поки не закінчився крайній термін дії ордера.

Відомо, що агентство зіткнулося з питаннями щодо своєї компетенції, коли слідчим у п'ятницю не вдалося затримати Юна в його резиденції після протистояння зі службою безпеки президента.

AP нагадує, що минулого вівторка суд Західного округу Сеула видав ордер на арешт Юна та окремий ордер на обшук його будинку. Це сталося після того, як глава держави відмовився з'явитися на допит з приводу свого невдалого указу про введення воєнного стану в країні 3 грудня.

Президент описав своє захоплення влади, як необхідний акт управління проти ліберальної опозиції, яка забиває його порядок денний своєю законодавчою більшістю. Він зі свого боку присягнувся "боротися до кінця" проти його зміщення. І хоч воєнний стан тривав лише кілька годин, проте він спричинив заворушення.

Водночас реагуючи на останні події, юридична команда Юна заявила, що дії антикорупційної агенції з делегування повноважень поліції для того, щоб затримати президента - є незаконними. Вона аргументувала свої слова сказавши, що немає жодних законних підстав для делегування певних частин процесу розслідування іншому агентству. Адвокати Юна після цього подали повернення проти ордерів, однак у неділю Сеульський західний окружний суд відхилив це заперечення.