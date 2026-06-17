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Кошта налагоджує таємні контакти з кремлем для можливих переговорів щодо війни в Україні – Bloomberg

17 червня 2026, 16:04
Кошта налагоджує таємні контакти з кремлем для можливих переговорів щодо війни в Україні – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Радник глави Євроради вже провів дві розмови з наближеним до путіна чиновником.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта намагається налагодити таємний канал зв'язку з кремлем, щоб залучити путіна до обговорення умов припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, головний радник Кошти вже провів дві розмови з високопоставленим російським чиновником із близького оточення путіна. Метою контактів є підготовка ґрунту для можливих серйозних переговорів у майбутньому. Прес-служба глави Євроради та речник кремля Дмитро Пєсков відмовилися коментувати цю інформацію.

Паралельно лідери Німеччини, Франції та Великої Британії обговорюють спільну стратегію залучення росії до діалогу, координуючи дії із Зеленським. ЄС прагне забезпечити собі місце за столом переговорів після того, як прямі контакти з путіним розпочав Трамп.

Усередині ЄС ідея відновлення контактів з москвою залишається суперечливою. Деякі країни пропонували призначити спеціального посланника, однак існують ризики кремлівської пропаганди: раніше путін просував на цю роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який роками працював на "Газпром".

Наразі путін відхиляє будь-які заклики до припинення вогню. Для початку переговорів він вимагає від Києва повністю віддати території Донецької області, які рф досі не змогла захопити, та відмовитися від присутності європейських військ в Україні. Українська сторона ці умови категорично відкидає.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, чи може російський олігарх Роман Абрамович стати посередником між Києвом і москвою. За словами президента, бізнесмен під час візиту до Києва зрозумів українську позицію та обіцяв передати зворотний зв'язок кремлю, однак кінцеве рішення залишається за путіним.

війнаВладімір ПутінпереговориЄвросоюзАнтоніу Кошта

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