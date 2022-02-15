Космічний телескоп IXPE надіслав свій перший знімок

Зображення Кассіопеї A через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей залишок наднової

Космічний телескоп IXPE, який є спільною розробкою NASA й Італійського космічного агентства, надіслав свій перший знімок, зроблений у космосі.

Про це йдеться у пресрелізі NASA.

На знімку можна побачити Кассіопею А - залишок зірки, яка вибухнула у 17-му столітті у сузір'ї Кассіопеї.

Інші телескопи вже досліджували Кассіопею А, але IXPE дасть змогу дослідникам вивчити її по-новому.

«Зображення Кассіопеї A через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей залишок наднової», - сказав астроном Паоло Соффітта з Національного інституту астрофізики у Римі.

Як повідомляв Укрнінформ, IXPE був запущений у космос 9 грудня 2021 року.