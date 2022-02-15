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Космічний телескоп IXPE надіслав свій перший знімок

Зображення Кассіопеї A через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей залишок наднової
Космічний телескоп IXPE, який є спільною розробкою NASA й Італійського космічного агентства, надіслав свій перший знімок, зроблений у космосі.
Космічний телескоп IXPE надіслав свій перший знімок Фото: NASA/CXC/SAO/IXPE
Про це йдеться у пресрелізі NASA.
 
На знімку можна побачити Кассіопею А - залишок зірки, яка вибухнула у 17-му столітті у сузір'ї Кассіопеї.
 
Інші телескопи вже досліджували Кассіопею А, але IXPE дасть змогу дослідникам вивчити її по-новому.
 
«Зображення Кассіопеї A через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей залишок наднової», - сказав астроном Паоло Соффітта з Національного інституту астрофізики у Римі.
 
Як повідомляв Укрнінформ, IXPE був запущений у космос 9 грудня 2021 року.
 
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15 02 2022 15:52
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