Космічний телескоп James Webb розгорнув усі свої дзеркала

Команда "Вебба" розраховує, що процес налаштування триватиме близько трьох місяців

Космічний телескоп James Webb успішно розгорнув усі сегменти дзеркал.

Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон у Твіттері, передає Укрінформ.

«Щойно отримав повідомлення від команди NASA: всі 18 сегментів основного дзеркала і вторинне дзеркало тепер повністю розгорнуті! Вітаємо команди, які невпинно працювали з моменту запуску, щоб дістатися цієї точки. Незабаром "Вебб" прибуде до своєї нової домівки, точки L2!» - написав Нельсон.

Як зазначає Space.com, головне дзеркало телескопа складається з 18 шестикутних сегментів. Усі вони перебувають у розгорнутих позиціях, на кілька днів раніше запланованого терміну.

Та дзеркальні сегменти ще не зовсім готові для спостереження. NASA має точно налаштувати положення кожного сегмента, щоб вони стали одним великим надпотужним дзеркалом.

Команда "Вебба" розраховує, що процес налаштування триватиме близько трьох місяців.

Телескопу потрібно завершити корекцію траєкторії польоту, що виведе обсерваторію на орбіту навколо точки в космосі, яка отримала назву точка Лагранжа Земля-Сонце 2, або L2.

Згідно з графіком NASA, очікується, що телескоп завершить цей останній маневр 23 січня.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня найпотужніший телескоп у світі «Джеймс Вебб» вартістю 10 мільярдів доларів був запущений у космос.

На момент запуску він є найбільшим, найдорожчим та найчутливішим оптичним та інфрачервоним космічним телескопом в історії людства та одним з найважливіших проєктів в астрономії в третьому десятилітті 21 ст.

Телескоп дозволить здійснювати широкий спектр досліджень, спостерігати деякі найбільш віддалені об'єкти і події у Всесвіті, наприклад утворення перших галактик.

Головне дзеркало телескопа — вкритий золотом берилієвий рефлектор на 6,5 м — матиме збиральну площу в 25,4 кв.м. завдяки 18 гексагональним дзеркалам діаметром 0,9 кв.м кожне.