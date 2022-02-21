Космічний туризм: Blue Origin Безоса побудує більше ракет для задоволення попиту

Я думаю, що єдина проблема для Blue на даний момент полягає в тому, що ми насправді обмежені

Аерокосмічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin планує побудувати більше ракет, аби задовольнити попит на ринку космічного туризму.

Про це заявив гендиректор компанії Боб Сміт, пише CNBC.

За словами гендиректора Blue Origin, компанія може подвоїти кількість туристичних польотів у 2022 році.

"Я думаю, що єдина проблема для Blue на даний момент полягає в тому, що ми насправді обмежені", - сказав він, маючи на увазі обмеження у постачаннях.

Видання нагадує, що торік компанія провела 4 польоти - 3 з пасажирами та 1 дослідницький.

Перший космічний політ із пасажирами на борту Blue Origin провела торік у липні - тоді на борту New Shepard був засновник компанії Джефф Безос.

За словами Сміта, компанія "може легко" подвоїти їхню кількість на тлі попиту на космічний туризм.

Водночас конкретних планів щодо збільшення будівництва ракет він не розкрив.