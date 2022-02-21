ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАерокосмічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin планує побудувати більше ракет, аби задовольнити попит на ринку космічного туризму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Космічний туризм: Blue Origin Безоса побудує більше ракет для задоволення попиту
Я думаю, що єдина проблема для Blue на даний момент полягає в тому, що ми насправді обмежені
Фото: twitter.com/SpaceX
Про це заявив гендиректор компанії Боб Сміт, пише CNBC.
За словами гендиректора Blue Origin, компанія може подвоїти кількість туристичних польотів у 2022 році.
"Я думаю, що єдина проблема для Blue на даний момент полягає в тому, що ми насправді обмежені", - сказав він, маючи на увазі обмеження у постачаннях.
Видання нагадує, що торік компанія провела 4 польоти - 3 з пасажирами та 1 дослідницький.
Перший космічний політ із пасажирами на борту Blue Origin провела торік у липні - тоді на борту New Shepard був засновник компанії Джефф Безос.
За словами Сміта, компанія "може легко" подвоїти їхню кількість на тлі попиту на космічний туризм.
Водночас конкретних планів щодо збільшення будівництва ракет він не розкрив.
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21 02 2022 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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