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Костюк та Снігур оновили особисті рекорди у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 14 лютого.
Костюк та Снігур оновили особисті рекорди у рейтингу WTA Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis
15-ту позицію зберегла за собою перша "ракетка" України Еліна Світоліна, передає Укрінформ.
 
Марта Костюк піднялася на два рядки і тепер посідає 49-е місце (кращий результат у кар'єрі). На три позиції покращила своє становище Ангеліна Калініна - 50-е місце.
 
10 рядків втратила Леся Цуренко - 121-е місце, Катерина Байндл піднялася на 135 місце, а Дарина Снігур - на 137-е (особистий рекорд), Даяна Ястремська - на 146-е.
 
Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та чешка Барбора Крейчикова.
 
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14 02 2022 13:24
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