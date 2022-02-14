СПОРТ НОВИНИЖіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 14 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Костюк та Снігур оновили особисті рекорди у рейтингу WTA
Марта Костюк. Фото: facebook.com/UKRtennis
15-ту позицію зберегла за собою перша "ракетка" України Еліна Світоліна, передає Укрінформ.
Марта Костюк піднялася на два рядки і тепер посідає 49-е місце (кращий результат у кар'єрі). На три позиції покращила своє становище Ангеліна Калініна - 50-е місце.
10 рядків втратила Леся Цуренко - 121-е місце, Катерина Байндл піднялася на 135 місце, а Дарина Снігур - на 137-е (особистий рекорд), Даяна Ястремська - на 146-е.
Лідерство у рейтингу WTA зберігає австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та чешка Барбора Крейчикова.
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