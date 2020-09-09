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Котирування нафти вперше з червня впали нижче від 40 доларів за барель Brent

Посиленню активності продавців сприяє погіршення атмосфери на ринках акцій і зміцнення позицій долара
Ціни на нафту стрімко впали 8 вересня, листопадовий ф'ючерс на барель еталонного сорту Brent досяг мінімальної позначки з 25 червня і станом на 21:47 торгувався за 39 доларів 70 центів, втрачаючи в ціні близько 5%.
Котирування нафти вперше з червня впали нижче від 40 доларів за барель Brent Фото: з вільних джерел

За останні п’ять торгових сесій "чорне золото" подешевшало вже більш ніж на 12%, і експерти припускають, що за нинішніх умов ціни можуть повернутися на рівні близько 35 доларів за барель, повідомляє "Укрінформ".

Посиленню активності продавців сприяє погіршення атмосфери на ринках акцій і зміцнення позицій долара.

"У цілому ж зростання песимізму обумовлене комбінацією з уповільнення відновлення споживання за умов, коли Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники продовжують між собою боротьбу за частку на ринку, скороченому через COVID-19 та пов’язані з пандемією обмеження", - йдеться у повідомленні.

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09 09 2020 10:39
ТЕГИ: нафта
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