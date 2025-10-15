Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кожен третій лікар у Європі має симптоми депресії, кожен десятий — думки про самогубство – дані ВООЗ

15 жовтня 2025, 13:51
Кожен третій лікар у Європі має симптоми депресії, кожен десятий — думки про самогубство – дані ВООЗ
Фото: з вільного доступу
Ще третина медиків зазнавали знущань або погроз насильства, а 10% — фізичного насильства чи сексуальних домагань.

Понад 30% лікарів і медсестер у Європі мають симптоми депресії, а кожен десятий зізнався у суїцидальних думках. 

Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 
 
Згідно з результатами, кожен третій лікар та кожна четверта медсестра страждають від симптомів депресії або тривоги. Медики у п’ять разів частіше переживають депресію, ніж загальне населення (32% проти 6%).
 
Поширеність суїцидальних думок серед лікарів і медсестер удвічі перевищує середню для населення. 
 
За минулий рік 10% медпрацівників повідомили про фізичне насильство або сексуальні домагання, тоді як кожен третій стикався з цькуванням чи погрозами на роботі.
 
Дослідження також показало, що 32% лікарів і 25% медсестер працюють за тимчасовими контрактами, що посилює відчуття нестабільності. Кожен четвертий лікар працює понад 50 годин на тиждень, а довші зміни й нічна робота підвищують ризик психічних розладів.
 
Від 11 до 34% медпрацівників заявили, що розглядають можливість звільнення, що загрожує ще більшою нестачею кадрів у майбутньому. ВООЗ прогнозує, що до 2030 року Європа може втратити приблизно 940 000 медиків.
 
Європейське агентство ВООЗ закликає до дій, які можна впровадити вже зараз без значних фінансових витрат.
 
Серед них:
 
  • нульова толерантність до будь-якого насильства чи домагань у медзакладах;
  • гнучкі та передбачувані графіки для балансу між роботою і життям;
  • відмова від культури "праці до знемоги";
  • ефективне планування кадрів і використання цифрових інструментів та ШІ;
  • відповідальність керівників за добробут працівників;
  • розширення доступу до конфіденційної підтримки психічного здоров’я;
  • регулярний моніторинг стану медичних працівників.
 
Попри кризу, більшість медиків залишаються відданими своїй справі: троє з чотирьох лікарів і двоє з трьох медсестер заявили, що відчувають сильне почуття цілеспрямованості у своїй роботі. ВООЗ зазначає, що їм потрібна індивідуальна підтримка, щоб і надалі допомагати пацієнтам "ефективно та зі співчуттям".

 

