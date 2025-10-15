Кожен третій лікар у Європі має симптоми депресії, кожен десятий — думки про самогубство – дані ВООЗ

Понад 30% лікарів і медсестер у Європі мають симптоми депресії, а кожен десятий зізнався у суїцидальних думках.

Згідно з результатами, кожен третій лікар та кожна четверта медсестра страждають від симптомів депресії або тривоги. Медики у п’ять разів частіше переживають депресію, ніж загальне населення (32% проти 6%).

Поширеність суїцидальних думок серед лікарів і медсестер удвічі перевищує середню для населення.

За минулий рік 10% медпрацівників повідомили про фізичне насильство або сексуальні домагання, тоді як кожен третій стикався з цькуванням чи погрозами на роботі.

Дослідження також показало, що 32% лікарів і 25% медсестер працюють за тимчасовими контрактами, що посилює відчуття нестабільності. Кожен четвертий лікар працює понад 50 годин на тиждень, а довші зміни й нічна робота підвищують ризик психічних розладів.

Від 11 до 34% медпрацівників заявили, що розглядають можливість звільнення, що загрожує ще більшою нестачею кадрів у майбутньому. ВООЗ прогнозує, що до 2030 року Європа може втратити приблизно 940 000 медиків.

Європейське агентство ВООЗ закликає до дій, які можна впровадити вже зараз без значних фінансових витрат.

Серед них:

нульова толерантність до будь-якого насильства чи домагань у медзакладах;

гнучкі та передбачувані графіки для балансу між роботою і життям;

відмова від культури "праці до знемоги";

ефективне планування кадрів і використання цифрових інструментів та ШІ;

відповідальність керівників за добробут працівників;

розширення доступу до конфіденційної підтримки психічного здоров’я;

регулярний моніторинг стану медичних працівників.

Попри кризу, більшість медиків залишаються відданими своїй справі: троє з чотирьох лікарів і двоє з трьох медсестер заявили, що відчувають сильне почуття цілеспрямованості у своїй роботі. ВООЗ зазначає, що їм потрібна індивідуальна підтримка, щоб і надалі допомагати пацієнтам "ефективно та зі співчуттям".