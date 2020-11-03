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"Кожен з нас продовжить свій шлях далі": Група "Время и Стекло" оголосила про свій розпад

"Вчора (10 березня - ред.) ми випустили останній кліп групи "Время и Стекло" і ми надіємося, що ви пережили такі ж неймовірні емоції, як і ми з "Позитивом"
Учасники гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Позитив") оголосили, що випустили останній кліп і продовжать свій шлях окремо.
"Кожен з нас продовжить свій шлях далі": Група "Время и Стекло" оголосила про свій розпад Фото: з вільних джерел

Відповідне відеозвернення вони опублікували на своєму каналі в YouTube, повідомляє "Громадське".

"Вчора (10 березня - ред.) ми випустили останній кліп групи "Время и Стекло" і ми надіємося, що ви пережили такі ж неймовірні емоції, як і ми з "Позитивом", - сказала Дорофєєва.

Олексій Завгородній додав, що кожен з учасників продовжить свій шлях: "Ми просто продовжуємо свій шлях, ми працюємо разом, ми дружимо, зовсім немає нічого поганого у тому, що кожен з нас як особистість, індивідуальність може продовжити свій шлях далі".

Останній кліп гурту на пісню "Время истекло" також опублікували на YouTube каналі.

Зазначимо, що пісні гурту "Время и Стекло" останні роки постійно потрапляють в українські чарти (хіт-паради найкращих пісень). На YouTube кліпи гурту набирають мільйони переглядів, а відео на пісню "Имя 505" наразі подивилися понад 232 мільйони разів.

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11 03 2020 12:26
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