Країни Балтії та Польща оголосили про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Це необхідно через військову загрозу з боку росії, яка не приєдналася до конвенції.

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.

Про це повідомили міністерства оборони цих країн.

У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати "гнучкість та свободу вибору" для захисту.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пояснив, що чотири країни спільно вирішили на регіональному рівні зміцнити кордон, рекомендувавши вихід з Оттавської конвенції.

"Ми маємо готуватися до того, що росія продовжить створювати загрози для нашого регіону, незалежно від результату війни проти України. З’явиться можливість забезпечити виробництво протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції. Водночас ми продовжуватимемо підтримувати всі міжнародні норми та гуманітарне право в консультаціях з нашими союзниками", — написав він.

Міноборони Естонії наголосило, що, попри рішення, поки що не планує використовувати протипіхотні міни.

Нагадаємо, Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них — Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році.