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Країни Балтії та Польща оголосили про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

18 березня 2025, 12:35
Країни Балтії та Польща оголосили про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
Фото: bbc.com
Це необхідно через військову загрозу з боку росії, яка не приєдналася до конвенції.
Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.
 
Про це повідомили міністерства оборони цих країн.
 
У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати "гнучкість та свободу вибору" для захисту.
 
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пояснив, що чотири країни спільно вирішили на регіональному рівні зміцнити кордон, рекомендувавши вихід з Оттавської конвенції.
 
"Ми маємо готуватися до того, що росія продовжить створювати загрози для нашого регіону, незалежно від результату війни проти України. З’явиться можливість забезпечити виробництво протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції. Водночас ми продовжуватимемо підтримувати всі міжнародні норми та гуманітарне право в консультаціях з нашими союзниками", — написав він.
 
Міноборони Естонії наголосило, що, попри рішення, поки що не планує використовувати протипіхотні міни.
 
Нагадаємо, Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них — Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році.
ПольщаБалтіявійна в Україні

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