Країни G20 можуть заморозити борги бідних країн до кінця 2021 року
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова президента Світового банку Девіда Мальпаса, пише "Економічна правда".
Ініціатива G20 з замороження боргів для бідних країн допомогла останнім відкласти платежів у 5,7 мільярда доларів станом на кінець 2020 року. Очікується, що до червня-2021 перенесуть виплати ще 7,3 мільярда доларів.
Продовження заморозки боргових виплат до кінця 2021 року допоможе бідним економікам зберегти кошти для боротьби з COVID-19, кажуть у СБ. Водночас, за словами Мальпаса, це подовження має бути останнім.
Паралельно в МВФ заявили що Фонд погодив виділення третього грантового траншу для своїх 28 найбідніших членів, аби покрити їхні виплати на обслуговування боргу. З метою вивільнення коштів цих країн під боротьбу з COVID-19, 238 мільйонів доларів спрямують до 15 жовтня на відповідні виплати.
Нагадаємо, що у Світовому Банку сказали, як пандемія COVID-19 вплине на добробут людей
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