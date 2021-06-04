Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Країни G20 можуть заморозити борги бідних країн до кінця 2021 року

Ініціатива G20 з замороження боргів для бідних країн допомогла останнім відкласти платежів у 5,7 мільярда доларів станом на кінець 2020 року
У Світовому банку очікують, що країни Великої двадцятки (G20), зокрема Китай та США продовжать заморозку стягнення боргів та платежів на їхнє обслуговування до кінця 2021 року.
Країни G20 можуть заморозити борги бідних країн до кінця 2021 року Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова президента Світового банку Девіда Мальпаса, пише "Економічна правда".

Ініціатива G20 з замороження боргів для бідних країн допомогла останнім відкласти платежів у 5,7 мільярда доларів станом на кінець 2020 року. Очікується, що до червня-2021 перенесуть виплати ще 7,3 мільярда доларів. 

Продовження заморозки боргових виплат до кінця 2021 року допоможе бідним економікам зберегти кошти для боротьби з COVID-19, кажуть у СБ. Водночас, за словами Мальпаса, це подовження має бути останнім. 

Паралельно в МВФ заявили що Фонд погодив виділення третього грантового траншу для своїх 28 найбідніших членів, аби покрити їхні виплати на обслуговування боргу. З метою вивільнення коштів цих країн під боротьбу з COVID-19, 238 мільйонів доларів спрямують до 15 жовтня на відповідні виплати.

Нагадаємо, що у Світовому Банку сказали, як пандемія COVID-19 вплине на добробут людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2021 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.