28 березня 2026, 10:42
Країни G7 готові охороняти Ормузьку протоку, але лише після завершення війни
Більше ніж 30 країн підписали спільну заяву.

Країни G7 та понад 30 держав світу погодилися забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, однак лише після завершення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном. Рішення ухвалили на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який вимагав від європейських союзників допомоги в охороні стратегічного коридору.

Про це пише EuroNews. 

Спільну заяву про готовність підтримати безпечний прохід через протоку підписали понад 30 країн, серед яких Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада та Японія. Втім, у документі не уточнюється, як і коли ця готовність буде реалізована на практиці.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що міжнародна місія з супроводу суден розпочне роботу одразу після відновлення спокою і діятиме виключно в оборонному режимі відповідно до міжнародного права. "Неможливо уявити світ, де міжнародні води закриті для кораблів, особливо коли це стосується країн, яким потрібен прохід для ведення своєї діяльності під час конфліктів, у яких вони не беруть участі", — сказав він.

Німеччина також підтвердила готовність долучитися до місії після завершення бойових дій. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль назвав переговори продуктивними і заявив про намір розширювати спільні підходи союзників у цьому питанні.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер наголосила, що Іран не може тримати світову економіку в заручниках. "Ми повинні захищати глобальну економіку від країн, які прагнуть використати її як зброю проти нас", — заявила вона.

СШАвійнаІранG7Ормузька протока

