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Країни G7 обговорили сценарії дестабілізації ситуації в рф та долю ядерної зброї – FT

27 червня 2023, 09:09
Країни G7 обговорили сценарії дестабілізації ситуації в рф та долю ядерної зброї – FT
G7
Під час дискусій також обговорювалася потенційна перспектива отримання бойовиками ПВК "Вагнера" контролю над ядерною зброєю.

Країни "Великої сімки" та їх союзники обговорили ймовірні сценарії дестабілізації ситуації в рф, зокрема, загрозу сховищам ядерного озброєння.

Про це повідомляє Financial Times.

Переговори під керівництвом членів G7 включали питання про те, як ослаблення контролю володимира путіна над службами безпеки та збройними силами може вплинути на майбутнє рф.

Дипломати заявили, що тривога щодо можливих негативних наслідків повстання проти режиму путіна оголила відсутність консенсусу щодо кінцевої мети підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Деякі західні країни, у тому числі члени G7, зазначили, що Україні не варто користуватися ситуацією, що склалася, наприклад, для нападу на російську територію з метою посилення нестабільності в західних областях рф.

війна в Україніросія окупантиЯдерна безпекаКраїни G7

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