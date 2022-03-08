ПОЛІТИКА НОВИНИГлави МЗС G7 заявили, що діятимуть солідарно та координовано, щоб пом’якшити вплив перебоїв у постачанні на економіку та громадян у всьому світіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни "Групи семи" засудили спроби росії перетворити експорт енергії на зброю
Група семи (G7) заможних країн Заходу звинуватила росію в спробі використовувати як зброю експорт енергії.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.
"Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. Тому Росія не є надійним постачальником енергії", - йдеться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського союзу.
Політики звявили, що працюватимуть над зменшенням частки імпортованих російських енергоносіїв та намагатимуться перешкоди використанню москвою своєї позиції провідного виробника енергії "для отримання прибутку від своєї агресії за рахунок вразливих країн".
Крім того, країни G7 заявляють, що діятимуть солідарно та координовано, щоб пом’якшити вплив перебоїв у постачанні на економіку та громадян у всьому світі.
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03 08 2022 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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