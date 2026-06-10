Країни Північної Європи та Балтії підтримали відкриття всіх переговорних кластерів для України

Країни підтримали посилення санкцій проти рф та білорусі і очікують конкретних результатів щодо ППО на саміті НАТО в Анкарі.

Лідери країн Нордично-Балтійської вісімки провели зустріч із Зеленським у Таллінні та підписали спільну декларацію про посилене співробітництво у сфері безпеки та оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У документі учасники засудили дії рф та білорусі, закликали до збереження та збільшення санкцій проти білоруського режиму, а також наголосили на необхідності юридично надійних гарантій безпеки для України. Країни NB8 закликали рф до припинення вогню.

Щодо євроінтеграції, лідери відзначили прогрес України в реформах та висловили підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів щодо членства в ЄС вже у червні–липні 2026 року без жодних зволікань. На саміті НАТО в Анкарі партнери очікують конкретних результатів щодо зміцнення української ППО, зокрема отримання додаткових протибалістичних систем та ракет.

Сторони також домовились про інтеграцію українського бойового досвіду, проведення спільних навчань, передачу технологій та спільне виробництво з українськими компаніями у сфері безпілотників.

Зеленський за підсумками зустрічі наголосив на необхідності посилення дипломатії у переговорах з рф та подякував партнерам за готовність посилювати санкції. "Час відкрити всі кластери. Усе готово, і немає жодної причини зволікати. росія має завершити свою війну, і лише тиск може допомогти цього досягти", – написав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні зробив низку важливих заяв щодо переговорного процесу, ролі Європи та подальших дій України.