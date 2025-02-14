Країни Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з рф
14 лютого 2025, 14:07
Автори заяви нагадали, що їхні країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення
Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти увійні з росією і забезпечити справедливий та тривалий мир.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Північної Європи та Балтії.
"Ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами і всіма нашими союзниками по НАТО і партнерами з ЄС над тим, як досягти миру за допомогою сили. Ми повністю віддані суверенітету і територіальній цілісності України. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки", – йдеться у документі
Автори заяви нагадали, що їхні країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення і додали, що будуть й надалі посилювати підтримку.
"Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", – заявили лідери країн Північної Європи та Балтії.
Перед цим подібну заяву також зробили міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та верховний представник ЄС (формат "Веймар+").
"Ми інвестуємо значні кошти у власну оборону. Ми сповнені рішучості і надалі зміцнювати нашу колективну безпеку і оборону, а також нести відповідальність за мир і безпеку в Європі", – йдеться в заяві.