Країни Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з рф

Автори заяви нагадали, що їхні країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти увійні з росією і забезпечити справедливий та тривалий мир.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Північної Європи та Балтії.

"Ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами і всіма нашими союзниками по НАТО і партнерами з ЄС над тим, як досягти миру за допомогою сили. Ми повністю віддані суверенітету і територіальній цілісності України. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки", – йдеться у документі

Автори заяви нагадали, що їхні країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення і додали, що будуть й надалі посилювати підтримку.