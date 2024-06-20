Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти росії, оскільки Німеччина все ще його блокує – Reuters

20 червня 2024, 09:04
Країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти росії, оскільки Німеччина все ще його блокує – Reuters
Дипломати ЄС повідомили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Країни Європейського союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення. 

Про це повідомляє Reuters.

Дипломати ЄС повідомили, що нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її Міністерством закордонних справ і відомством канцлера.

Раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого "застереження про заборону росії" на дочірні компанії в третіх країнах. За словами дипломатів, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів. 

Згідно з проектом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у росію і реекспорт для використання в росії".

ЄС постійно посилює санкції проти москви за її вторгнення в Україну 2022 року, але його зусилля підриваються обходом санкцій через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку. За словами дипломатів, посли продовжать дебати в четвер.

Офіційні особи з 27 країн Європейського союзу вже понад місяць обговорюють пакети санкцій. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями і партнерами з третіх країн.

З початку повномасштабної агресії проти України Європейський союз вже запровадив 13 пакетів санкцій, спрямованих на підрив російської економіки та військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій йде повним ходом, і очікується, що він включатиме додаткові обмеження проти 21 російської компанії.

Німеччинасанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється