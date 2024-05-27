Країни ЄС обурені через вето Угорщини на надання Україні допомоги у вигляді зброї

Угорщина блокує три окремі транші на суму 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, призначені для допомоги Україні.

Країни-члени Європейського Союзу дедалі більше роздратовані тим, що Угорщина блокує виділення понад 6,5 мільярдів євро (7,1 мільярда доларів) терміново необхідної військової допомоги Україні, яка намагається відбити російські напади. Непоступливість Будапешта спонукає дипломатів до дискусій про те, як можна захистити фонд ЄС від вето Угорщини, коли він незабаром отримає приплив готівки від прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив журналістам сьогодні 27 травня, що його країна продовжує блокувати будь-яке фінансування української зброї, незважаючи на рішучі заперечення з боку інших міністрів закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі. Блок ЄС не може використовувати ці гроші для допомоги Києву, попри політичну угоду між усіма 27 країнами, досягнуту в березні, про розширення фонду за рахунок мільярдного додаткового фінансування.

"Ми не можемо прийняти блокаду військової допомоги. Угоди укладаються для того, щоб їх дотримувалися", — заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб у соціальній мережі X.

Угорщина блокує три окремі транші на суму 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, призначені для допомоги Україні. Блокування Будапешта викликає ще більше занепокоєння, оскільки в липні фонд ЄС має отримати до 3 мільярдів євро готівкою від прибутків заморожених російських активів. Ці гроші, які будуть використані безпосередньо, а не для відшкодування збитків країнам-членам, мають піти на закупівлю зброї для України.

Один високопоставлений дипломат ЄС, який брав участь у переговорах, але говорив на умовах анонімності заявив, що наразі обговорюється питання, як захистити ці гроші від вето Угорщини й швидше передати їх в Україну.

Нагадаємо, Угорщина гальмує ухвалення законодавства, яке дозволило б Україні отримати від ЄС до двох мільярдів євро на озброєння, завдаючи удару по планах використати прибутки від заморожених російських активів.