Країни ЄС погодилися на 15% скоротити споживання газу, проти лише Угорщина

Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими

Міністри енергетики країн ЄС досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

Про це повідомило чеське головування в Раді ЄС.

"Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими" - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Як зазначив міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес, єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

"ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів - найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна - тільки Угорщина проголосувала проти" - заявив міністр.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн або тих, хто є невід’ємною частиною мережі блоку в цілому.

Швидкі темпи досягнення згоди, коли Європейська комісія вперше запропонувала регламент минулого тижня, відображають стрімке погіршення ситуації з поставками газу з Росії. Постачання через ключовий газопровід Nord Stream 1 з середи скоротиться приблизно до 20% від потужності, а "Газпром" заявив, що ще одна турбіна потребує технічного обслуговування та буде виведена з експлуатації.

Це робить шанси на те, що країни ЄС зможуть досягти своєї мети заповнення газосховищ на 80% ще менш імовірними, що підвищує ставки на скорочення споживання. Після досягнення згоди правила мають увійти в законодавство ЄС найближчими днями.

Нові правила є "безпрецедентним кроком європейської солідарності", сказав Свен Гігольд, заступник міністра економіки Німеччини. "Країни-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку та зобов’язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було" - сказав він.

Напередодні зустрічі міністрів ряд країн, включаючи Італію, Угорщину, Польщу, Португалію та Іспанію, висловили занепокоєння щодо цілей скорочення, посилаючись на вже досягнуте скорочення попиту, відсутність газових з’єднань з іншими країнами та той факт, що рішення щодо енергетики зазвичай є національною компетенцією.

Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, останніми днями запропонувала низку змін до пропозиції Єврокомісії від минулого тижня, намагаючись подолати їх опозицію.

Згідно з проєктом, з яким ознайомилося Bloomberg, зміни включали положення, згідно з яким кількість країн, які мають вимагати зробити цільове скорочення попиту на 15% обов’язковим, зросла до п’яти з трьох. Єврокомісія також може запропонувати надзвичайний захід, якщо визнає високий ризик дефіциту. Щоб обидва сценарії набули чинності, потрібна підтримка більшості з боку держав-членів.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що заява російського монополіста "Газпрому" про подальше скорочення постачань газу до Європи цього тижня є політично мотивованою і не має технічних підстав.